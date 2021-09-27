Алиев обратился к нации в связи с первой годовщиной начала военных действий в Карабахе

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна одержала победу во второй карабахской войне в прошлом году и восстановила тем самым справедливость и международное право. Его высказывания прозвучали в понедельник в обращении к нации в связи с Днем памяти по случаю первой годовщины начала боевых действий в Карабахе.

"Вторая карабахская война - наша славная история. Эта победа навечно останется в истории. Вооруженные силы Азербайджана, уничтожив в течение 44 дней вражескую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. <…> Мы восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство", - сказал Алиев. Обращение транслировалось по местным телеканалам.

Президент Азербайджана вновь подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт остался в истории. "В Азербайджане нет административной территории под названием "Нагорный Карабах", - заявил Алиев. "Этот вопрос решен. Это говорю я - президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами", - сказал глава государства.

Алиев поблагодарил Турцию за "самую большую поддержку" в период 44-дневной войны. По его словам, война "еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство".

Президент заявил, что Азербайджан "восстановит освобожденные земли". "Сейчас на освобожденные земли возвращается жизнь, возвращаются люди. Наша главная задача сегодня - обеспечить это возвращение в самые короткие сроки", - добавил он. В обращении Алиев сообщил, что в день памяти в Баку будет заложен фундамент Мемориального комплекса памяти жертв карабахской войны и Музея победы.

По всей территории страны в полдень (11:00 мск) объявлена минута молчания. Кроме того, рано утром в мечетях, церквях и синагогах на территории Азербайджана прошли богослужения в память о погибших в ходе боевых действий в Карабахе.

Боевые действия в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.