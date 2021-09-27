В ОПЗЖ заявили, что Украина не имела полномочий признавать Россию "страной-агрессором"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин напомнил, что признать какое-либо государство "страной-агрессором" может только Совет Безопасности ООН, а для разрешения ситуации в Донбассе следует не обвинять Россию, а разбираться в причинах возникновения конфликта внутри страны.

"Признать страну агрессором может только Совет Безопасности ООН. И больше никто. Есть такое решение в отношении России по событиям в Донбассе? Нет. <...> У нас война с Россией? А кто и когда объявил эту войну? Президент Украины? Верховная рада? Кто? Никто", - написал Кузьмин в своем телеграм-канале.

Оппозиционер считает, что для решения конфликта на востоке страны, власти в Киеве должны провести оценку причин, которые привели к событиям 2014 года. "Конфликт в Донбассе может быть решен только после тщательного изучения и полного устранения причин его возникновения. Так решаются все конфликты. Нет другого пути. Борьба со следствием не устраняет причину", - отметил он.

При этом Кузьмин провел параллель с подходом к событиям Великой Отечественной войны. "Попробуйте изучить в отрыве от остальных событий события 2 мая 1945 года в Берлине. Что было в тот день? Советские войска в центре Европы штурмовали здание немецкого парламента. Танки на улицах. <...> Рейхстаг захвачен. Русские ликовали и расписывали своими автографами парламентские стены. <...> И что можно было бы сказать об этом, будучи ограниченным одним днем наблюдения? <...> Однако эти события получили бы совсем другую оценку, если бы исследовался не один день 2 мая, а период с 1941 по 1945 гг.", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что и о происходящем сейчас в Донбассе нельзя судить только по нынешней ситуации. "Как можно судить о конфликте в Донбассе <...> не изучив причину этого конфликта, начиная с 2013 года? И как можно называть жителей Донбасса сепаратистами и террористами, не дав правовой оценки событиям на киевском "майдане"? Нужно дать правовую оценку событиям на Украине в 2013-2014 годах, выявить и устранить причину вооруженного конфликта, и все сразу встанет на свои места", - отметил депутат.

В январе 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 31 января 2021 года, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек с обеих сторон, свыше 30 тыс. получили ранения.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным.

В Москве неоднократно заявляли о том, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений. Однако Киев настойчиво называет Россию стороной конфликта в Донбассе, подобные высказывания делают и ряд западных политиков.