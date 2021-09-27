Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "гуманитарной катастрофой" ситуацию с мигрантами на белорусской границе.

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе", - сказал Лукашенко в понедельник в ходе встречи с силовым блоком, его слова приводит агентство БелТА. По его словам, сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение и "никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди".