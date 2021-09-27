Гани заявил, что Facebook, где он призвал признать правительство талибов, был взломан

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан" (запрещено в РФ), была взломана. Соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в Twitter.

"Официальная страница Ашрафа Гани в Facebook была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".

Ранее в понедельник на странице Гани в Facebook появилась запись, на которой бывший президент якобы призывает международное сообщество признать правительство талибов. "Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не отчуждать афганский народ. Помогите <...> и признайте его", - говорилось в сообщении.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" (запрещено в РФ) спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.