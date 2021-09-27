Лукашенко заявил, что в Польше на границе с Белоруссией разворачивают иностранные войска

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше разворачивают целые корпуса иностранных войск у границ Белоруссией.

"В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США, - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с силовым блоком, передает агентство БелТА. - Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт".

По словам Лукашенко, мало того, что на Украине "создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно - и не только беглых [лидеров оппозиции] - работе по Беларуси, как говорят спецслужбы".