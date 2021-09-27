Лукашенко: под видом учебных центров США на Украине фактически создают базы НАТО

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под видом учебных центров США на Украине фактически создают базы НАТО, поэтому с РФ оформлена договоренность о необходимости ответных действий.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - подчеркнул белорусский лидер в понедельник на ходе встречи с силовым блоком, передает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, эта тема неоднократно обсуждалась на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия, - отметил Лукашенко. - В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем".