Глава МИД Турции заявил об отсутствии планов провести встречу с коллегой из Армении

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник об отсутствии планов проводить встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Нет, никаких таких планов у меня нет, - сказал Чавушоглу в понедельник на пресс-конференции в Стамбуле по итогам заседания глав МИД стран Тюркского совета, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы изначально желали, чтобы регион теперь стал зоной мира и стабильности. В этом направлении Азербайджан предложил Армении всеобъемлющий мирный договор. Положительного ответа [от Армении] пока не поступало".

Кроме того, по словам Чавушоглу, Анкара намерена координировать с Баку "все шаги, которые предпринимаются сейчас и которые будет необходимо предпринять в дальнейшем".

Глава МИД Турции также отметил, что в ходе заседания в Стамбуле стороны обсудили обстановку в Афганистане. "События в Афганистане имеют глобальные последствия. Тюркский мир как сосед Афганистана все сильнее ощущает влияние этих событий. И нас напрямую интересует, что в Афганистане проживают миллионы людей тюркского происхождения", - добавил он.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в совете статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.