Украина заочно арестовала еще четыре судна и 12 российских самолетов за заходы в Крым

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Суд Украины наложил заочные аресты на четыре судна и 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании, так как считает, что они нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым. Об этом в понедельник сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины, на своем сайте.

"По ходатайствам прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из / в закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа", и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной ареста стало якобы "нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного полуострова [Украина считает Крым оккупированным Россией]". По мнению украинской стороны, Россия использовала авиатранспорт "для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины". В прокуратуре отметили, что имеют в виду самолеты Boeing и Embraer, а также сообщили об открытии соответствующего уголовного дела.

К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым. Кроме российских судов, регулярно заходят в Крым, по данным украинского ведомства, судна под флагом Сирии, Египта, Ливана.

Украина в июле 2014 года сообщила о закрытии всех портов Крыма, а также гавани полуострова для международного судоходства.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.