Страны ЕС за неделю пытались выдворить в Белоруссию более 2 тыс. мигрантов

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Попытки выдворить в Белоруссию из Евросоюза порядка 2,3 тыс. мигрантов были предприняты сопредельными странами за последнюю неделю. Об этом сообщил в понедельник председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"За последнюю неделю было около 150 групп. Где-то около 2,3 тыс. человек. Может, некоторых по 2-3 раза (пытались направить в Белоруссию - прим. ТАСС)", - отметил глава белорусского погранведомства.

Белоруссия считает необходимым усиливать охрану государственной границы с Украиной. "Усиливаем мы ее [границу с Украиной] давно. С Украиной у нас граница протяженностью 1 084 километра. В этом году мы уже одну заставу сдали, будем сдавать еще две. За последние четыре года мы украинскую границу по отдельным направлениям усилили даже сильнее, чем польскую", - сказал Лаппо, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Глава ведомства проинформировал, что на белорусско-украинской границе сигнализационные комплексы уже расположены на протяжении около 500 километров. "Работаем постоянно", - заявил глава ведомства.