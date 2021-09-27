ПАСЕ решила не проводить дебаты по Крыму в ходе осенней сессии

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась от проведения в ходе осенней сессии дебатов по Крыму в рамках обсуждения текущих вопросов. Это следует из результатов заседания, начавшегося в понедельник в Страсбурге. Трансляция ведется через сайт ПАСЕ.

В выдвинутом предложении содержалась инициатива обсудить в ходе осенней сессии вопрос о коренных народах Крыма. "На своем заседании Бюро ПАСЕ отклонило эту тему", - сообщил на заседании ассамблеи ее председатель Хендрик Дамс. Он пояснил, что решение бюро "утверждается, так как предложений проголосовать по этой теме на нынешнем заседании выдвинуто не было".

В ходе осенней сессии ПАСЕ пройдут дискуссии и будут приняты соответствующие резолюции о ситуации в Афганистане, о возросшем миграционном давлении на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией, а также о новом проекте протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.