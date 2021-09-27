Учения "Славянский щит" пройдут в Сербии в середине октября

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские учения "Славянский щит" пройдут на территории Сербии в середине октября текущего года. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в военных кругах, в учениях примут участие комплексы "Панцирь-С", которые прибудут из России.

"Учения ПВО "Славянский щит" пройдут на территории Сербии с участием российских "Панцирей" в середине октября", - сообщил источник.

Ранее в рамках российско-сербских учений ПВО "Славянский щит - 2019" на территории Сербии в совместных маневрах впервые вне российских границ приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400. В тренировках были задействованы и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

По результатам учений сербская сторона закупила зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Позднее, 15 сентября, президент Сербии Александар Вучич сообщил о покупке российского улучшенного комплекса ПВО "Панцирь-С1М". "Когда у вас есть "Панцири", а мы заказали новый М1 ["Панцирь-С1М"] <...>. Новый "Панцирь" - это 5 тыс. выстрелов в минуту по 30 мм, это рушит горы", - восхитился президент.