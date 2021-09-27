Учения "Славянский щит" пройдут в Сербии в середине октября

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские учения "Славянский щит" пройдут на территории Сербии в середине октября текущего года. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в военных кругах, в учениях примут участие комплексы "Панцирь-С", которые прибудут из России.
"Учения ПВО "Славянский щит" пройдут на территории Сербии с участием российских "Панцирей" в середине октября", - сообщил источник.
Ранее в рамках российско-сербских учений ПВО "Славянский щит - 2019" на территории Сербии в совместных маневрах впервые вне российских границ приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400. В тренировках были задействованы и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.
По результатам учений сербская сторона закупила зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Позднее, 15 сентября, президент Сербии Александар Вучич сообщил о покупке российского улучшенного комплекса ПВО "Панцирь-С1М". "Когда у вас есть "Панцири", а мы заказали новый М1 ["Панцирь-С1М"] <...>. Новый "Панцирь" - это 5 тыс. выстрелов в минуту по 30 мм, это рушит горы", - восхитился президент.
Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн. Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений.