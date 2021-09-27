Лашет заявил, что ХДС/ХСС готов к формированию правящей коалиции с либералами и "зелеными"

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) готов к формированию правящей коалиции ФРГ с либералами и "зелеными". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет.

но канцлерство ему пока не гарантировано

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

"Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции "Ямайка" (ХДС/ХСС, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки)", - сказал он.

Лашет назвал неудовлетворительным результат, продемонстрированный консерваторами на выборах в Бундестаг, по итогам которых они уступили первое место Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Конечно, я знаю, что несу отчасти личную ответственность за результат на выборах", - признал Лашет.

По словам Лашета, блок ХДС/ХСС не ведет переговоры с СДПГ о формировании коалиции. Отвечая на вопрос, исключает ли он работу в правительстве социал-демократа Олафа Шольца, Лашет сказал: "В условиях демократии я ничего не исключаю, но таких переговоров не ведется".

СДПГ хочет вести переговоры с "зелеными" и либералами о формировании будущей коалиции.

Результаты на выборах в ФРГ

Лашет считает, что показанный на выборах результат не может удовлетворять ни его блок, ни победивших социал-демократов.

"Мы можем сказать, что ни одна партия не может на основании результатов сделать вывод о формировании правительства. Ни мы, о чем говорили вчера, ни СДПГ", - сказал он.

По словам политика, одна из крупных партий ранее получала больше 30%, чтобы возглавить кабмин, а вторая, проигравшая, уходила оппозицию. Но теперь, заявил кандидат от ХДС/ХСС, такого четкого отрыва нет, оба результата колеблются в районе 24-25%. Лашет полагает, что и СДПГ, и ХДС с ХСС должны признать, что не достигли заявленных целей. Он признал свою ответственность за результат консерваторов.

Кроме того, отметил Лашет, тот факт, что его блок занял не первое, а второе место на выборах, не противоречит его желанию возглавить будущее правительство.

По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, ХДС/ХСС - 24,1%. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю. В Бундестаг нового, 20-го, созыва также проходят "зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. Согласно Закону о выборах ФРГ, в таком случае партии предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и "зеленые".