СБ Украины обвинила фирму в Днепре в выполнении контрактов для энергообъектов Крыма

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расследует дело о сотрудничестве украинского конструкторского бюро в Днепре с властями РФ для модернизации инфраструктуры Крыма, который Киев по-прежнему считает своей территорией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, конструкторское бюро, название которого в материалах СБУ не раскрывается, получало контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них, уточнили в спецслужбе, составила около 260 млн рублей (около $3,5 млн). Среди совместных проектов - выполнение конструкторских работ на объектах "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

В СБУ утверждают, что сотрудники бюро, чтобы обойти украинский закон, создали несколько компаний в РФ. "Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", - пояснили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы в ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания сотрудников бюро, изъяли техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму, платежные карточки российских банков, печати образованных на территории РФ аффилированных компаний. Обыски проводились в рамках расследования дела по ст. 110-2 ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины") УК Украины. Cледователи осуществляют ряд экспертиз по делу и готовят обвинение.