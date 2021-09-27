СМИ: султан традиционного государства Бамум в Камеруне умер от ковида

ПРЕТОРИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Султан исторического государства Бамум в центральной части Камеруна Мбомбо Нджоя умер в понедельник от коронавируса в возрасте 83 лет. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique . По информации издания, султан с середины сентября лечился в одной из больниц Парижа.

Правление 19-го по счету султана длилось 29 лет. Ибрагим Мбомбо Нджоя считался одним из самых влиятельных лиц в современном Камеруне, хотя его монарший титул имел в основном церемониальное значение. Издание отмечает, что за трон умершего, как ожидается, развернется ожесточенная борьба между тремя десятками детей султана. Согласно действующей в королевстве традиции, только те из детей, кто родился во время правления отца, могут претендовать на престол.

Историческое королевство Бамум возникло в конце XIV века на территории современного Камеруна и просуществовало как независимое государство до конца XIX века, когда оно было включено в состав немецкой колонии - Германского Камеруна. В начале прошлого века королевство было преобразовано в султанат.