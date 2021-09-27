Президент Таджикистана принял военный парад на границе с Афганистаном

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял парад военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

"Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Дарвазский район принял участие и выступил на военном параде пограничных войск, военнослужащих других видов сухопутных войск министерства обороны и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. Отмечается, что глава государства поздравил военнослужащих с 30-летней годовщиной государственной независимости страны и призвал их к верному служению родине.

Военный парад прошел с участием 2 тыс. солдат и офицеров и 50 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе. Дарвазский район входит в состав Горно-Бадахшанской автономной области и граничит с Афганистаном.

Ситуация на границе

23 сентября Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к проведению в Афганистане выборов и созданию инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, в том числе афганских таджиков. Кроме того, Рахмон предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.

25 сентября пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане и России) объявило об отправке десятков бойцов своего спецназа в граничащую с Таджикистаном северо-восточную афганскую провинцию Тахар "с целью устранения потенциальных угроз безопасности".

Смена власти в Кабуле

Радикальное движение "Талибан" начало операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.