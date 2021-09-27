В Киеве назвали безосновательными заявления Лукашенко об угрозах со стороны Украины

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Киев считает безосновательными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании учебно-тренировочных лагерей на Украине и заверяет, что не планирует быть угрозой для соседнего государства. Об этом говорится в заявлении спикера украинского МИД, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко", - говорится в заявлении. При этом заявления президента Белоруссии названы "провокационными".

В Киеве подчеркнули, что считают белорусский народ дружественным. "Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Белоруссии. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа", - сказано в заявлении.

В то же время внешнеполитическое ведомство Украины вновь заявило, что продолжит курс на интеграцию с ЕС и НАТО. "Мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции, - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что в Польше на границе с Белоруссией разворачивают иностранные войска. Он также обвинил Литву в "преданности" НАТО и США, а также добавил, что на Украине "создаются учебно-тренировочные лагеря, где обучают целенаправленно работе по Белалоруссии".