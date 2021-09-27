Парламент Ливии попросил генпрокуратуру начать расследование против премьера

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Палата представителей (ПП, избранный парламент) Ливии обратилась с просьбой к генпрокурору страны начать расследование в отношении главы Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы после его решения о возможности предоставления ливийского гражданства иностранцам. Как передает в понедельник телеканал Al Arabiya, соответствующий запрос был направлен в надзорный орган председателем парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Талялем аль-Махъюбом.

26 сентября премьер издал указ о формировании специальной комиссии, которая должна заняться вопросом выдачи ливийских паспортов определенным группам лиц. В первую очередь это касается детей ливиек, родившихся в браке с гражданами других государств. Как отмечает телестанция, директива вызвала серьезные споры в кулуарах парламента, а ряд депутатов посчитали его опасным для демографической карты Ливии.

"Это чрезвычайно опасное решение, которое угрожает национальной безопасности страны с демографической точки зрения, - написал в своем прошении аль-Махъюб. - Кроме того, премьер в настоящее время имеет статус исполняющего обязанности после того, как он был лишен мандата (парламентом), а, соответственно, не имеет полномочий подписывать подобные указы". Запросив открыть расследование, он также призвал заморозить работу созданной премьером комиссии до момента "стабилизации обстановки в стране".

21 сентября парламентарии большинством голосов на закрытом заседании лишили доверия правительство Дбейбы, но, как отмечалось позднее, кабмин продолжит работу вплоть до декабрьских выборов. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны ряда политических сил, в первую очередь исламистов, и, как полагают наблюдатели, может еще больше усугубить и без того острый конституционный кризис в стране. Миссия ООН в Ливии уже выразила серьезную обеспокоенность решением депутатов.