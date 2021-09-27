Глава МИД Белоруссии выступил против участия неправительственных организаций в работе ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Белоруссия выступает против участия неправительственных организаций в работе ООН в статусе, равном суверенным государствам. Об этом заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Целенаправленная работа по так называемому продвижению голосов гражданского общества в Генеральной ассамблее не является исключением. Рассматриваем эти действия как попытку придать неправительственным организациям, которые созданы и выкормлены при поддержке отдельных стран, статус, идентичный суверенным государствам - членам ООН. Это категорически неприемлемо", - отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.