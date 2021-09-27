Глава МИД Белоруссии назвал пагубной политику односторонних санкций и ограничений

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Белоруссия видит в применении односторонних санкций грубейшее нарушение международного права, которое ведет к конфликтам и враждебности в международных отношениях. Об этом заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

"Не вникая в суть происходящих в той или иной стране процессов, безответственные политики ввиду нехватки фантазии автоматически хватаются за стоящий всегда наготове отточенный топор санкций, если им что-то не нравится. Пагубность такой политики давно известна: применение односторонних ограничений грубейшим образом нарушает международное право и наносит непоправимый вред всей системе международных отношений, наращивает конфликтный потенциал и враждебность в международных отношениях", - сказал Макей.

Макей заявил, что Белоруссия больше года остается мишенью для нападок со стороны коллективного Запада, против республики развязана масштабная гибридная война.

"Беларусь также оказалась вовлеченной не по своей воле в пучину этой геополитической войны, наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада", - сказал он. По словам министра, это происходит лишь потому, что "в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции", приуроченной к президентским выборам, прошедшим в августе прошлого года. "Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", - подчеркнул Макей.

Глава МИД сказал, что его удивляет "изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий - это "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства". "Однако их суть очевидна: Запад все еще никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов, - отметил Макей. - Блицкрига по смене власти в Беларуси не получилось". По словам министра, Белоруссия продолжает последовательно и успешно развиваться и идти "своим самостоятельно избранным путем".

Макей напомнил, что на протяжении последних лет Минск постоянно акцентирует внимание мирового сообщества на необходимости нового глобального диалога по безопасности. "Этот вопрос не только созрел, он уже перезрел. Этот формат общения призван решить главное - создать новый эффективно функционирующий, действительно справедливый международный порядок, - заявил он. - Мы призываем великие державы начать такой диалог, осознать свою ответственность за судьбу планеты".