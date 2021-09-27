В Нигерии военные отбили атаку боевиков на базу на северо-западе страны

ПРЕТОРИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Террористы атаковали армейскую базу на северо-западе Нигерии в штате Сокото, однако военным удалось отбить нападение, боевики понесли значительные потери. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель нигерийского военного командования генерал-майор Бенджамин Сойер.

"Атака террористов оказалась неудачной, она была быстро отражена войсками", - цитирует его агентство Reuters. По словам Сойера, боевики из группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая входит в структуру "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), напали 26 сентября на военную базу в районе Буркусума, расположенную вблизи границы с Нигером. Террористы были отброшены и бежали через границу в соседнюю страну, ведется их преследование с участием войск Нигера.

Сойер отметил, что военным удалось ликвидировать большое количество боевиков, однако не привел конкретных цифр. Он также сообщил о потерях со стороны правительственных сил.

Группировка ISWAP возникла весной 2015 года при расколе террористической организации "Боко харам". Основные опорные базы ISWAP расположены в южных и юго-западных районах озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера. В последние месяцы боевики стремятся распространить свои действия на северо-запад Нигерии. По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" и ISWAP только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.