Рейтинг партий на Украине возглавили "Слуга народа" и "Европейская солидарность"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" и партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" возглавили рейтинг политических организаций на выборах в Верховную раду, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствую результаты социологического опроса центра "Социс" опубликованные в понедельник.

"В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил. Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% - проголосуют за "Европейскую солидарность", - отмечается в исследовании.

Таким образом, "Европейская солидарность" вытеснила партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) на третье место. Ранее практически во всех опросах ОПЗЖ находилась на второй ступени. По данным "Социс", за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за партию Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 10,3%, за партию Игоря Смешко "Сила и честь" - 7,7%. Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Кроме того, по данным опроса, 60,8% украинцев считают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении, и только 22,8% респондентов считают, что ситуация в государстве складывается в правильном направлении. При этом 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% - считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране. При этом 87,5% опрошенных испытывают негативные эмоции к нынешней власти. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинцев, тревогу - 15,5%, отчаяние - 9,1%, безразличие - 8,2%, страх - 5,5%, ненависть - 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в стране, любопытство - 5,9%, а оптимизм - 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день - 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность - 2,5 %, а гордость - 1,1%.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов по всей стране, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки 2,4%.