Глава МИД Белоруссии обвинил во лжи лидеров Польши и Литвы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил во лжи лидеров Польши, Литвы и Латвии, которые заявили о том, что республика потворствует переходу границы нелегальными мигрантами и тем самым ведет против Евросоюза "гибридную войну".

"Тема беженцев снова становится все более актуальной, однако вследствие безответственной политики самого коллективного Запада, и Афганистан - прямое подтверждение этому, - сказал глава белорусского МИД, выступая на сессии Генассамблеи ООН в понедельник. - И не стоит в этом контексте перекладывать с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза, как об этом бессовестно врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран". По его словам, даже простому обывателю понятно, что "10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, "даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценэггера".

"С апреля текущего года мы предлагаем ЕС провести консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет. В нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией", - указал министр. Он заметил, что, "если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством железного занавеса из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей".

"Сегодня миллионы беженцев стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах. Но, как оказалось, их в Европе никто не ждет", - отметил Макей. По его словам, дошло уже до того, что "в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию".

Вместе с тем, отметил Макей, Белоруссия стремится к взаимовыгодному сотрудничеству даже с теми государствами, с которыми у нее есть острые разногласия.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Согласно данным погранслужбы Польши, в августе и сентябре было зарегистрировано более 7 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120. Президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда обвинили власти Белоруссии в потворстве нелегальной миграции, что они расценили как "гибридную войну" или "гибридную атаку" против Евросоюза.