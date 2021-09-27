В Новой Зеландии начался судебный процесс по делу о шпионаже военнослужащего

СИДНЕЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Первое в истории Новой Зеландии судебное разбирательство в отношении военнослужащего, которого обвиняют в шпионаже, началось в стране. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, 27-летнему военнослужащему вменяется шпионаж и попытка шпионажа, хранение сомнительных публикаций, получение доступа к компьютерным системам в мошеннических целях. При этом он также обвиняется в совершении действий, способных нанести ущерб репутации вооруженных сил, и невыполнении распоряжений.

Как сообщает радиостанция, обвиняемый, имя которого не раскрывается, присутствовал на предварительном слушании в онлайн-режиме.

Отмечается, что суд принял решение не раскрывать имя обвиняемого и детали процесса до тех пор, пока не будет проведена экспертиза психического состояния военнослужащего. Информация о том, в интересах какого государства шпионил военнослужащий, также не разглашается. Дата следующего заседания пока не назначена.

По данным радиостанции, это первый подобный случай в истории Новой Зеландии. В 1975 новозеландский государственный служащий был обвинен в шпионаже в пользу СССР, но был оправдан.