СМИ: Франция может подписать с Грецией контракт на строительство военных кораблей

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Греция может заключить с французской судостроительной компанией Naval Group контракт на строительство шести военных кораблей. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

По его данным, о контракте может быть объявлено после переговоров вечером в понедельник между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Париже или во вторник утром. Стоимость возможной сделки оценивается в €5 млрд. Речь идет о производстве трех фрегатов типа FDI-HN - кораблях длиной более 120 м и весом свыше 4,6 тыс. тонн, а также о трех корветах класса Gowind.

Ранее Австралия заявила о разрыве контракта с Naval Group на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд из-за нового партнерства с США и Великобританией в сфере безопасности (AUKUS). В рамках этого соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.