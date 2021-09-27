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КНР считает нарушением строительство ядерных подлодок неядерными странами

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай расценивает как нарушение режима нераспространения строительство ядерных подлодок неядерными странами. Об этом заявил в понедельник постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Китай выступает против одностороннего подхода к режиму ядерного нераспространения или применения двойных стандартов. <…> Помощь неядерным странам в строительстве ядерных подлодок не только приведет к активизации гонки вооружений, но и наносит ущерб режиму ядерного нераспространения, равно как и международной, региональной безопасности и стабильности", - сказал он.

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