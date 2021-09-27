Гутерриш заявил о намерении укреплять сотрудничество ООН с Китаем

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Китая Ван И провели виртуальную встречу, на которой обсудили борьбу с коронавирусом, проблемы безопасности и миротворчество. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник офисом генерального секретаря всемирной организации.

"Генеральный секретарь сообщил о готовности ООН укреплять сотрудничество с Китаем в различных областях, в том числе по достижению устойчивого развития, решению проблем климата, биоразнообразия, укрепления мира, безопасности и защиты прав человека", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорке в понедельник завершается неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящая в гибридном формате. Китай представил на ней записанное заранее выступление председателя КНР Си Цзиньпина.