ПАСЕ считает успешным проведение парламентских выборов в Армении

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) удовлетворена организацией досрочных парламентских выборов в Армении. Об этом говорится в ее докладе, представленном в понедельник участниками осенней сессии.

"Досрочные парламентские выборы в Армении были конкурентными и хорошо организованными в имевшийся короткий срок", - подчеркивается в документе. ПАСЕ особо отмечает, что благодаря этому голосованию в Армении "произошло резкое изменение политического ландшафта <..>, начало чему было положено на парламентских выборах 2018 года и подтверждено затем на выборах в марте 2021 года".

В то же время ПАСЕ отмечает, что выборы "характеризовались интенсивной поляризацией". "Вопросы национальной безопасности доминировали в политических дебатах до начала и во время предвыборный кампании", - говорится также в докладе. Делегация наблюдателей ПАСЕ выразила "озабоченность в связи с тем фактом, что дебаты сопровождались все более агрессивными высказываниями и обвинениями, что еще больше снизило внимание к программам и политике".

Наблюдатели пришли к выводу, что избирательная правовая база в Армении "в целом является всеобъемлющей, однако некоторые недостатки все еще сохраняются". Они отметили, что, хотя недавние изменения в избирательной системе широко обсуждались и были поддержаны большинством политических партий и групп гражданского общества, "тот факт, что поправки были приняты незадолго до выборов, привел к правовой неопределенности и оставил мало времени для реализации положений".

День выборов

В докладе приводится мнение делегации ПАСЕ о том, что день выборов "был в целом мирным и наблюдатели в подавляющем большинстве случаев положительно оценили процесс голосования". "В целом это был спокойный день выборов, с незначительными нарушениями и инцидентами, не оказавшими никакого влияния на ход голосования и законность его результатов, - считают в ПАСЕ. - Процесс подсчета голосов прошел хорошо и был в высшей степени прозрачным".

В то же время в докладе отмечается, что "многие избирательные участки были недоступны для избирателей с ограниченными возможностями".

Наблюдатели также отметили, что в ходе предвыборной кампании в некоторых случаях на работников как частного, так и государственного сектора "оказывалось давление с целью заставить их принять участие в конкретных мероприятиях, в то время как обвинения в подкупе избирателей и нецелевом использовании государственных средств продолжались в течение всего периода кампании". Делегация ПАСЕ отметила, что, хотя свобода выражения мнений гарантируется конституцией страны, "имели место случаи, когда журналисты подвергались преследованию при исполнении своих обязанностей".

"Ряд СМИ предприняли заметные усилия, чтобы охватить широкий круг участников, организуя дебаты. Это позволило избирателям получить достаточно информации, чтобы сделать осознанный выбор в день голосования. Однако сохраняются подозрения в наличии политических связей у частных вещательных компаний", - говорится в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы.