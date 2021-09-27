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США испытали гиперзвуковую ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

В Управлении перспективных исследовательских программ Министерства обороны США сообщили, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты
Штаб-квартира Министерства обороны США Ivan Cholakov/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Штаб-квартира Министерства обороны США
© Ivan Cholakov/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 27 сентября. Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом сообщается в понедельник на сайте Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

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"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.

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