США испытали гиперзвуковую ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

ТАСС, 27 сентября. Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом сообщается в понедельник на сайте Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.