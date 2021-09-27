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Гутерриш надеется на продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией

На полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН ранее состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Азербайджан и Армения продолжат диалог после встречи глав МИД двух стран на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении офиса генерального секретаря.

"Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования", - отмечается в заявлении.

Ранее на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Теги
АзербайджанАрменияГенассамблея ООНГутерриш, АнтониуСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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