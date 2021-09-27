Коммунисты впервые победили на муниципальных выборах в современной Австрии

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Коммунистическая партия Австрии (КПА) одержала победу на муниципальных выборах во втором по величине городе Грац. Впервые кресло бургомистра Граца, как ожидается, достанется представителю коммунистов, ведущим кандидатом от которых на состоявшихся в воскресенье муниципальных выборах выступила депутат городского совета от КПА Эльке Кар.

Согласно опубликованным городским управлением Граца в понедельник предварительным результатам голосования с учетом отданных по почте голосов, КПА уверенно опередила правившую на протяжении многих лет в этом городе консервативную Австрийскую народную партию (АНП), председателем которой на федеральном уровне является канцлер республики Себастьян Курц.

Так, КПА набрала 28,8% голосов (15 мандатов в горсовете), АНП - 25,9% (13 мандатов), "Зеленые" - 17,3% (9 мандатов), Австрийская партия свободы - 10,6% (5 мандатов), Социал-демократическая партия Австрии - 9,53% (четыре мандата), партия "Новая Австрия" - 5,42% (два мандата).

Победа КПА на выборах в Граце стала настоящей сенсацией в Австрии, местные СМИ и обозреватели назвали ее исторической. Курц признался, что был очень удивлен такому результату. "Тот факт, что коммунисты могут победить на выборах в Австрии, хоть и региональных, должен заставить задуматься", - отметил он. В ответ на это Кар в интервью изданию Kronen заявила, что такое мнение канцлера для нее не имеет значения. "Канцлеру следует задуматься о собственном движении - почему АНП проиграла", - подчеркнула она.

Действующий бургомистр Граца от консервативной АНП Зигфрид Нагль, проработавший на этом посту 18 лет, уже объявил о своей отставке. Коммунистка Кар заявила, что наблюдателям не стоит ожидать крупных потрясений из-за прихода КПА к власти, потому что коммунисты собираются добиться консенсуса с другими партиями для формирования нового горсовета и продолжить реализацию проектов в социальной сфере. КПА на протяжении многих лет пользуется популярностью в Граце именно благодаря ее программе в сфере социального обеспечения и улучшения условий труда, чем и объясняется поддержка со стороны электората.