Саакашвили заявил, что взял билет до Грузии на 2 октября

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября в день выборов в местные органы власти.

"Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - сказал в понедельник Саакашвили в ходе своего видеообращения в Facebook.

6 сентября Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. Он добавил, что о своем маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично. Через несколько дней после его заявления лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала "Общенародное движение", целью которого является возвращение экс-президента.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В настоящий момент Саакашвили проживает в Киеве и занимает должность председателя Исполнительного комитета совета реформ Украины.