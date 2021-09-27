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WSJ: Милли интересовался у Герасимова использованием США российских баз в Центральной Азии

По данным издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента РФ Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. С такими утверждениями выступила в понедельник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах исполнительной власти США.

По информации издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента РФ Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

В Пентагоне эту информацию не подтвердили, признает The Wall Street Journal.

22 сентября в Финляндии состоялись переговоры Милли и Герасимова. Как проинформировало агентство Associated Press, встреча продолжалась шесть часов. По его сведениям, на обратном пути председатель КНШ в беседе с журналистами отказался привести какие-либо детали консультаций с российским коллегой, однако отметил, что военные контакты между Вашингтоном и Москвой в настоящий момент поддерживаются в основном на уровне представителей высшего и высокого руководства оборонных ведомств.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичМилли, Марк
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