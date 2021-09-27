Украина хочет провести саммит "нормандской четверки" до ухода Меркель с поста канцлера

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) состоялась до того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост. Об этом заявил в понедельник глава офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров "нормандского формата" состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", - отметил Ермак.

По его словам, сейчас продолжаются консультации политсоветников в "нормандском формате". "Они проводятся как в режиме видеоконференции, так и проходят реальные встречи между разными сторонами, то есть видеоконференции проходят между всеми четырьмя сторонами. Но мы знаем, что проходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами", - сказал глава офиса Зеленского.

В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 24,1%. В Бундестаг нового созыва также проходят "Зеленые" с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. О намерении сформировать будущее правительство заявили и социал-демократы, и консерваторы. Процесс коалиционных переговоров в этот раз обещает быть особенно долгим и сложным и может затянуться до Рождества. До прихода к власти новой коалиции канцлерские полномочия останутся за Ангелой Меркель.