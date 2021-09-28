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Yonhap: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - Yonhap.

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КНДР
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