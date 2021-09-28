Мятежники приняли хартию переходного периода и не будут участвовать в выборах в Гвинее

ТАСС, 28 сентября. Захватившие власть в Гвинее военные мятежники во вторник объявили о введении в действие хартии переходного периода, согласно которой они не смогут принимать участие в национальных и местных выборах в стране. Об этом сообщает новостной портал "Гиненьюс" со ссылкой на хартию.

Документ закрепляет за лидером мятежников - полковником Мамади Думбуя - статус президента на переходный период и подразумевает создание переходного правительства во главе с премьером из числа гражданских лиц и Национального переходного совета вместо парламента, который будет состоять из 81 члена. Среди этих "парламентариев", отмечает портал, будут представители политических партий, гражданского общества, диаспор, религиозных организаций и т. д.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Ведущие страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.