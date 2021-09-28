Фонд Рейгана выступил против полного освобождения стрелявшего в 40-го президента США

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд имени Рональда Рейгана выступил в понедельник против полного освобождения Джона Хинкли, совершившего в 1981 году покушение на 40-го президента США. Комментируя решение федерального судьи столичного округа Колумбия Пола Фридмана о снятии с Хинкли всех судебных ограничений с июня 2022 года, в фонде заявили, что мужчина по-прежнему представляет опасность для окружающих.

Представители организации подчеркнули, что "огорчены решением освободить Джона Хинкли без всяких условий". "Мы считаем, что Джон Хинкли до сих пор представляет угрозу для окружающих, и мы выступаем резко против его освобождения. Мы надеемся, что Минюст подаст жалобу в суд, в результате которой это решение будет отменено", - добавили в фонде.

Ранее Министерство юстиции США поддержало предложение прекратить осуществляемый судом надзор за 66-летним Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу, ему было предоставлено условно-досрочное освобождение. Он вернулся домой в Уильямсбург (штат Вирджиния), однако Хинкли было запрещено общаться с прессой, ему также требовалось специальное разрешение для регистрации в соцсетях, запрещалось употреблять алкоголь, были предписаны и другого рода ограничения.

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель "Хилтон" в Вашингтоне. Он произвел шесть выстрелов, и одна из пуль рикошетом попала в грудь президента. Тяжелые ранения получили тогда пресс-секретарь президента Джеймс Брейди, а также сотрудник Секретной службы и полицейский.

На судебном процессе в 1982 году Хинкли были предъявлены обвинения по 13 пунктам. В итоге он был признан невменяемым в момент покушения и переведен в психиатрическую лечебницу - госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне. С 1999 года ему было позволено под наблюдением покидать лечебницу для встреч с родственниками, а в 2003 году режим его содержания был снова смягчен. Во время пребывания за стенами госпиталя он был обязан воздерживаться от общения с журналистами, за его передвижениями периодически следили агенты Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства.