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Республиканцы потребовали объяснений о планах использования США баз РФ в Центральной Азии

Соответствующее письмо госсекретарю и министру оборону направили старшие республиканцы комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США Джим Риш и Майкл Маккол, а также старшие республиканцы комитетов по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Джим Инхоф и Майк Роджерс

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Группа американских законодателей-республиканцев потребовала объяснений от Госдепартамента и Пентагона по поводу появившихся в СМИ сообщений о якобы обсуждавшейся возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом.

Соответствующее письмо госсекретарю Энтони Блинкену и министру оборону Ллойду Остину направили старшие республиканцы комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США Джим Риш и Майкл Маккол, а также старшие республиканцы комитетов по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Джим Инхоф и Майк Роджерс. Текст документа опубликовала в понедельник пресс-служба Инхофа.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах исполнительной власти США, утверждала, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. "Мы глубоко обеспокоены тем, что узнали из сообщений в прессе, что ваша [демократов] администрация ведет обсуждения с Российской Федерацией об обеспечении доступа к российским военным объектам в странах Центральной Азии и потенциальном участии в определенного рода военном сотрудничестве с россиянами по борьбе с терроризмом", - говорится в письме республиканцев.

"Приглашение России к дискуссии не будет способствовать продвижению жизненно важных целей США в сфере борьбы с терроризмом, и это не является путем к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация [президента Джо] Байдена, она добивается", - считают они.

Кроме того, по утверждению республиканцев, шаги, о которых идет речь, "могут нарушать законодательный запрет на военное сотрудничество США с Россией". Речь идет о запрете на сотрудничество с РФ в военной сфере, который был введен Конгрессом США в 2016 году.

Законодатели потребовали, чтобы представители Госдепартамента и Пентагона "немедленно провели [для них] брифинг" относительно контактов Милли с Герасимовым, планов Вашингтона по борьбе с терроризмом в Средней Азии и соответствующей координации с РФ.

Встреча Милли и Герасимова

Как утверждала ранее The Wall Street Journal, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента РФ Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так. Газета при этом признавала, что в Пентагоне данную информацию не подтвердили.

22 сентября в Финляндии состоялись переговоры Милли и Герасимова. Как проинформировало агентство The Associated Press, встреча продолжалась шесть часов. По его сведениям, на обратном пути председатель КНШ в беседе с журналистами отказался привести какие-либо детали консультаций с российским коллегой, однако отметил, что военные контакты между Вашингтоном и Москвой в настоящий момент поддерживаются в основном на уровне представителей высшего и высокого руководства оборонных ведомств.

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