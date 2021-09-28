Пентагон: ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и союзников

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Новый ракетный запуск со стороны КНДР не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы осведомлены о ракетном пуске и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не несет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается нерушимой", - утверждается в тексте.

Как заявил ранее ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 утра по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.

Пуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, пуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. 13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября.