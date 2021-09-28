В Сеуле заявили, что ракетный пуск КНДР ставит целью отследить реакцию Южной Кореи и США

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Новый ракетный запуск со стороны КНДР был нацелен на проверку реакции со стороны Республики Корея и США. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны.

"Полагаем, что запуск осуществлен для того, чтобы отследить ответные действия на него со стороны Юга и США", - подчеркнул военный. "Южнокорейские и американские разведслужбы анализируют имеющиеся данные, наблюдая за перемещениями северокорейских войск и находясь в состоянии повышенной готовности на случай новых пусков", - отметил представитель Минобороны.

По его данным, новый пуск был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.

Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября.