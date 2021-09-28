Байден обсудил с лидерами демократов, как США избежать риска дефолта

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, в ходе которого обсудил в том числе дальнейшие шаги демократов, направленные на то, чтобы избежать возможного дефолта в США. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Они также обсудили работу, которую проделывают демократы, чтобы избежать потери Соединенными Штатами полного доверия к их платежеспособности в условиях чинимых республиканцами препятствий и безответственного поведения", - отмечается в тексте. По утверждению Белого дома, действия республиканцев "демонстрируют равнодушие к экономическому восстановлению" страны.

В понедельник законопроект о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря 2021 года, который был ранее одобрен Палатой представителей Конгресса США, не прошел процедурное голосование в Сенате из-за противодействия со стороны республиканцев. Шумер, однако, в ближайшее время сможет повторно вынести вопрос на голосование.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен многократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Имеющие меньшинство сенаторы-республиканцы обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать данную инициативу. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.