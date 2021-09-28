Южная Корея продолжит курс на сближение с КНДР, несмотря на ракетные пуски

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Республика Корея продолжит прилагать усилия, направленные на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и продвижение диалога с КНДР, несмотря на осуществленные Пхеньяном последние ракетные запуски. Об этом заявил во вторник в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

"Мы продолжим работать над мирным урегулированием таких обостряющих военную напряженность ситуаций, как ракетные пуски Севера", - подчеркнул чиновник. "Позиция правительства заключается в необходимости продвижения мира и укрепления межкорейских отношений путем диалога и сотрудничества", - добавил он.

По данным южнокорейских военных, КНДР произвела новый ракетный пуск из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.

Пуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.