Госдеп заявил, что ракетный пуск КНДР представляет угрозу для международного сообщества

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Новый ракетный запуск со стороны КНДР представляет угрозу для международного сообщества и соседних стран, а также нарушает несколько резолюций СБ ООН. Это утверждается в заявлении Госдепартамента США, текст которого приводит в понедельник Agence France-Presse.

"Этот пуск нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества", - говорится в заявлении. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон остается привержен дипломатическому подходу и призывает Пхеньян вступить в переговоры.

Ранее в понедельник Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявляло о том, что ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников.

Как сообщил до этого ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 утра по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.

Пуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. 13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября.