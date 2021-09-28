Лукашенко заявил, что СНГ состоялось как современная международная организация

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СНГ состоялось как современная международная региональная организация, и призвал более эффективно использовать его созидательный потенциал. Об этом сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Беларусь неизменно твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления экономических, дипломатических и гуманитарных отношений в рамках СНГ, более эффективного использования их созидательного потенциала", - подчеркнул Лукашенко в приветствии к участникам международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".

Белорусский лидер выразил убеждение, что СНГ "состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц", и назвал Содружество "примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств, сохранивших исторические, культурные и родственные связи между народами".

Международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" проходит 28-29 сентября на базе Национальной академии наук (НАН) в Минске. Среди целей конференции заявлены развитие многогранного сотрудничества стран СНГ, научная оценка деятельности Содружества за прошедшие 30 лет, выработка предложений по оптимальной модернизации организации, наращиванию взаимодействия в ее рамках. Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний на базе НАН и Исполкома СНГ.