Фонд защиты свободы слова на Украине обратился к Байдену в связи с "преследованием медиа"

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Благотворительный Фонд защиты свободы слова на Украине направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором просит обратить внимание на закрытие киевской властью оппозиционных СМИ. Текст письма обнародован на сайте телеканала "112 Украина".

Отмечается, что письмо Байдену направила председатель наблюдательного совета фонда Анна Герман. В нем помимо прочего отмечается, что, "грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке - через решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда, - украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и "Зик". Герман напомнила, что Служба безопасности Украины вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, а также "из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.ua" и "Шарий.net".

На основании этого Герман заявила, что на Украине "происходит существенная коррозия основополагающей идеи демократии" - обеспечения основных прав и свобод человека, в том числе и в области независимых медиа. Она отмечает отсутствие результатов расследований нападений на журналистов и блогеров, цензуру со стороны государства и преследование оппозиционных к центральной власти СМИ. "Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды", - добавила правозащитница.

В письме отмечается важность идейного объединения вокруг защиты свободы слова на Украине. "По нашему мнению, на Украине [происходит] очевидное сворачивание свободы слова. В связи с этим мы, пользуясь возможностью, хотим привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня как никогда ранее нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в частности оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины", - резюмировала автор письма, выразив надежду на понимание со стороны американского лидера.

В конце августа перед встречей в Вашингтоне американского и украинского лидеров Байдена и Владимира Зеленского журналисты закрытых по решению СНБО Украины СМИ также передали через посольство США в Киеве письмо президенту США с требованием озвучить свою позицию относительно "уничтожения свободы слова на Украине".