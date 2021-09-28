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Польша не исключает визита главы ее МИД в РФ в рамках председательства республики в ОБСЕ

В рамках председательства в ОБСЕ министр будет посещать большинство стран Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа, Украину, а также и Москву, пояснил замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач

ВАРШАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Польская сторона не исключает, что в рамках председательства Польши в ОБСЕ может состояться визит в РФ главы МИД республики Збигнева Рау. Об этом заявил во вторник в утренней программе радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

"Это не исключено", - сказал он и пояснил, что "в рамках председательства в ОБСЕ министр будет посещать большинство стран Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа, Украину, а также и Москву".

По словам Пшидача, такие визиты - обычная практика. "Я, конечно, пока не знаю точного графика министра, но это вполне возможно", - добавил он.

Польша принимает председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года.

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