Польша не исключает визита главы ее МИД в РФ в рамках председательства республики в ОБСЕ

ВАРШАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Польская сторона не исключает, что в рамках председательства Польши в ОБСЕ может состояться визит в РФ главы МИД республики Збигнева Рау. Об этом заявил во вторник в утренней программе радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

"Это не исключено", - сказал он и пояснил, что "в рамках председательства в ОБСЕ министр будет посещать большинство стран Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа, Украину, а также и Москву".

По словам Пшидача, такие визиты - обычная практика. "Я, конечно, пока не знаю точного графика министра, но это вполне возможно", - добавил он.

Польша принимает председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года.