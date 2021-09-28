{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Венгрия вызвала посла Украины из-за спора о сделке Будапешта с "Газпромом"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что "Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся"
Здание МИД Венгрии Andocs/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание МИД Венгрии
© Andocs/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посол Украины вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с российской компанией "Газпром". Об этом говорится в заявлении главы венгерского МИД Петера Сийярто, опубликованном во вторник на его странице в Facebook.

"Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны", - указывается в тексте. "Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся", - отмечается в нем. Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как "нарушение суверенитета [Венгрии] и интересов ее национальной безопасности".

"Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел", - заключил он.

Теги
УкраинаРоссияВенгрия
В Грузию прибыли пять кораблей НАТО
Они примут участие в учениях в Черном море
Читать полностью