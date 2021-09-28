В Грузию прибыли пять кораблей НАТО

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) в составе пяти кораблей вошла в территориальные воды Грузии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В территориальные воды Грузии вошли суда НАТО. Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) принимает департамент береговой охраны погранполиции МВД. В состав группы входят флагманский корабль Испании, суда Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Подразделением руководит капитан первого ранга Хавьер Нуньес де Прадо", - говорится в сообщении.

В Черном море состоятся учения с участием кораблей береговой охраны Грузии и НАТО. Целью маневров является повышение совместимости и усиление обороноспособности страны. Также планируется, что абордажная группа береговой охраны Грузии пройдет второй уровень сертифицирования НАТО (NEL-2), добавили в МВД.

Визит Второй постоянной противоминной группы демонстрирует поддержку курса Грузии на вступление в НАТО, отмечается в сообщении.

В батумском порту личный состав противоминной группы НАТО встречали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, директор департамента береговой охраны погранполиции МВД Рамаз Папидзе, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич и связной офицер НАТО Рушен Абидиноглу. Это уже четвертый визит кораблей НАТО в текущем году.