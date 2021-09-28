Лукашенко заявил о наличии варианта проекта новой Конституции Белоруссии

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии варианта проекта новой конституции страны.

"Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны", - заявил он во вторник на встрече с членами Конституционной комиссии. По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, позади "месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу". Президент отметил, что на призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения. "Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа", - сказал Лукашенко.

По его словам, работа над конституцией ведется ради белорусского народа. "Когда вы дотрагиваетесь до проекта конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях", - посоветовал глава государства. Лукашенко подчеркнул, что "конституцию должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была, потому что процессу совершенствования нет предела".

Спорные моменты

Президент Белоруссии также заявил, что в проекте нового основного закона страны остаются спорные моменты, которые необходимо устранить в сжатые сроки.

"Не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека", - сказал он.

Президент добавил, что в проекте конституции также не предусмотрены декреты. "В таком случае что будет с уже изданными? Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что это не все проблемные вопросы. "Нам есть что обсудить. Мы должны бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте конституции. Кроме того, убежден, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения", - сказал он. Глава государства отметил, что было бы правильно, если дошлифовкой проекта основного закона займутся юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения и устранят юридические противоречия.

Важные аспекты основного закона

Как отмечает агентство, в новой конституции Белоруссии будет закреплена необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

По его информации, белорусский лидер, "позитивно оценил закрепление в конституции ценностных ориентиров общества, в том числе сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

Кроме того, по словам Лукашенко, в проекте новой конституции Белоруссии необходимо учесть уроки событий прошлого года, когда оппоненты власти пытались разрушить страну.

"Мы после [событий, связанных с президентскими выборами] прошлого года понимаем, что их [оппозицию] допустить к власти нельзя. Потому что не только нас ликвидируют. Ладно бы нас - уничтожат страну. Поэтому конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - сказал он.

Дата референдума

Как отметил белорусский лидер, референдум по новой редакции Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года.

"Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года", - приводит его слова агентство БелТА.

На фоне акций протеста в Белоруссии, начавшихся после выборов главы государства 9 августа 2020 года, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения основного закона и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Среди подготовленных инициатив, в частности, есть положение, согласно которому глава государства избирается на пять лет непосредственно белорусским народом, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Ранее сообщалось, что конституционный референдум пройдет в республике не позднее февраля будущего года.