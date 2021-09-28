Макрон сообщил о возвращении французского посла в Вашингтон

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Посол Франции в США Филипп Этьен, вызванный в Париж для консультаций на фоне скандала вокруг американо-британо-австралийского соглашения о строительстве атомных субмарин, вернется в Вашингтон 29 сентября. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции французский президент Эмманюэль Макрон.

"Посол Франции вернется в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления [сотрудничества]", - сказал он.

Глава государства напомнил, что у него неделю назад уже состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, и, по словам Макрона, "с тех пор пока ничего нового" не произошло. Он рассчитывает продолжить диалог с Байденом в середине октября, чтобы подтвердить "условия возобновления сотрудничества", намеченные в ходе первого разговора.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину". В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, но не отозвал своего посла из Великобритании.