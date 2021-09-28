Подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам Контактной группы начали работу

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили во вторник к работе в режиме видеоконференции. Об этом сообщила делегация Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.

"Рабочая группа по вопросам политического урегулирования по завершении двусторонних консультациий приступила к работе в пленарном формате", - сообщает делегация ЛНР в Контактной группе в своем Telegram-канале.

В делегации также сообщили, что "рабочая группа по гуманитарным вопросам приступила к работе с опозданием в полтора часа". Представители ЛНР добавили, что по плану заседание должно было начаться в 09:00, однако делегация Украины заявила, что не сможет явиться на переговоры вовремя, ссылаясь на некоторые "экстренные обстоятельства". "Видимо, у делегации Украины в Контактной группе есть более важные вопросы, чем урегулирование конфликта", - заметили в делегации ЛНР.

Ранее МИД ЛНР сообщил, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, все встречи будут проходить в режиме видеоконференции.

Помимо этого, на вторник запланированы встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду, 29 сентября.